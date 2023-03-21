جوجل تعرف عنك ما لا تعرفه عائلتك

أكد خبير الأمن السيبراني المهندس إبراهيم الشمراني، أن كمية المعلومات التي تعرفها شركة “جوجل” عنك، تفوق المعلومات التي تعرفها عنك عائلتك.

#في_العلن | كمية البيانات التي تعرفها عنك شركة جوجل تكاد تفوق المعلومات التي تعرفها عائلتك عنك!.. المهندس إبراهيم الشمراني #قناة_السعودية@K_Alsuliman pic.twitter.com/oByDlxHnRs — قناة السعودية (@saudiatv) March 19, 2023

معلومات شخصية

وقال المهندس إبراهيم الشمراني، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج في العلن، المذاع على قناة السعودية: مثلًا جوجل ماب، يعرف خط سيرك كل يوم، وأين تقف، ومتى تصل، وإلى أين أنت ذاهب، حيث تعد تلك المعلومات جوهرية جدًّا لا يعلمها سواك.

ولفت الشمراني إلى أن الإنترنت يقدم خدماته لأكثر من 30 عامًا ويحمل إيجابيات كثيرة وسلبيات، فيما أصبح الإنترنت ساحة للنفوذ والصراع بين الحكومات والشركات العالمية، والتحدي يكمن في كيفية حماية الأفراد لخصوصيتهم وبين قضية الحكومات والشركات.

مركز البيانات

وأوضح خبير الأمن السيبراني، أن آي كلاود بالنسبة للمعايير المحددة له تعتبر آمنة جدًّا في حال لم يحدث أي خطأ من جهة المستخدم، فيما يتعلق بخصوصية البيانات عندما تحفظ في “آي كلاود” فهي تخزن في مراكز بيانات خارج الدولة، وقد تخضع للتشريعات للبلد نفسه، وتستطيع الدولة أو رجال إنفاذ القانون في تلك البلاد، الوصول للبيانات الخصوصية، وأحيانًا يتم السماح لهم وأحيانًا يتم الرفض من قبل الشركة نفسها.