جوجل يغير شعاره احتفالاً بـ عيد الأم

يحتفل محرك البحث جوجل بعيد الأم أو يوم الأم وهو احتفال ظهر حديثاً في مطلع القرن العشرين، تحتفل به بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة لما لهم من تأثير على المجتمع.

تاريخ عيد الأم

ويختلف تاريخ عيد الأم من دولة لأخرى، فمثلاً في العالم العربي يكون اليوم الأول من فصل الربيع أي يوم 21 مارس، أما في النرويج فيحتفل به في 2 فبراير؛ في الأرجنتين فهو يوم 3 أكتوبر، وجنوب إفريقيا تحتفل به يوم 1 مايو، وفرنسا والسويد الأحد الأخير من مايو، أما عن الجذور التاريخية للاحتفال بعيد الأم، فتقول إحدى الروايات إن عيد الأم كان قد بدأ عند الإغريق في احتفالات عيد الربيع.

وكانت جارفس التي عاشت بين عامى 1864 و1948 هي صاحبة فكرة جعل يوم عيد الأم إجازة رسمية في الولايات المتحدة، فهى لم تتزوج قط وكانت شديدة الارتباط بوالدتها، وبدأت حملة واسعة شملت رجال الأعمال والوزراء ورجال الكونجرس، لإعلان يوم عيد الأم عطلة رسمية في البلاد، وكانت هذه بداية الاحتفال بعيد الأم في أمريكا ومع عام 1911 كانت كل الولايات المتحدة قد احتفلت بهذا اليوم، ووافق الكونجرس الأمريكى رسميًّا على الإعلان عن الاحتفال بيوم الأم، في 10 مايو 1913.

عيد الأم في مصر والبلدان العربية

أما في مصر فقد بدأت فكرة الاحتفال بعيد الأم العربى على يد الأخوين مصطفى وعلي أمين مؤسسى أخبار اليوم فقد وردت إلى علي أمين ذاته رسالة من أم تشكو له جفاء أولادها وسوء معاملتهم لها، وتتألم من نكرانهم للجميل، وتصادف أن زارت إحدى الأمهات مصطفى أمين في مكتبه، وقالت له إنها ترمَّلت وأولادها صغار، ولم تتزوج، وأوقفت حياتها على أولادها،حتى تخرجوا في الجامعة، وتزوجوا، واستقل كل منهم بحياته، ولم يعودوا يزورونها إلا على فترات متباعدة للغاية، فكتب مصطفى أمين في عموده الشهير “فكرة” يقترح تخصيص يوم للأم وكذلك علي أمين فانهالت الخطابات التي تشجع الفكرة، ووافق أغلبية القراء على الفكرة وشاركوا في اختيار يوم 21 مارس ليكون عيدًا للأم، وهو أول أيام فصل الربيع، واحتفلت مصر بأول عيد أم في 21 مارس 1956 ومن مصر خرجت الفكرة إلى البلاد العربية.