جورجيا على صفيح ساخن والمظاهرات تعم الشوارع

أعملت الشرطة الجورجية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق آلاف المتظاهرين، اليوم الثلاثاء، في وسط تبليسي بعد إعطاء البرلمان دعمه الأولي لمشروع قانون بشأن “العملاء الأجانب”، الذي يقول منتقدوه: إنه يمثل تحولًا سلطويًّا يهدد آمال الدولة الواقعة في جنوب القوقاز في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

مطالب القانون

ويطالب القانون، المدعوم من الحزب الجورجي الحاكم، أي منظمة تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج بالتسجيل كـ”عملاء أجانب”، أو مواجهة غرامات كبيرة.

وأفاد رافضي القانون، بأنه يذكرنا بقانون عام 2012 في روسيا والذي تم استخدامه منذ ذلك الحين لقمع المعارضة.

ويعالج المتظاهرون الذين يعانون من آثار الغاز المسيل للدموع على الدرج خارج مبنى البرلمان.