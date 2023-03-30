جورج وسوف يكشف أصعب لحظات حياته بأول ظهور بعد وفاة ابنه

ظهر الفنان جورج وسوف، من خلال برنامج “مراحل” مع الإعلامي علي العلياني على قناة sbc السعودية، في أول ظهور إعلامي له بعد وفاة نجله وديع مؤخراً، وكشف جورج وسوف في تصريحاته عن عدة أمور حول حياته الفنية والعائلية.

لحظات صعبة

وتذكر جورج وسوف آخر لحظاته مع ابنه وديع قبل وفاته، وقال إنه استيقظ في يوم وفاة ابنه وأخبروه أن ابنه ذهب إلى الطبيب للعلاج، وتحدث مع ابنه على الهاتف وأخبره أنه سيعود إلى المنزل بعد نصف ساعة فقط، ولكن ذلك لم يحدث.

وقال جورج وسوف إنه شعر بوفاة ابنه قبل أن يخبروه بالأمر، وظهر متأثراً للغاية أثناء حديثه عن ابنه الراحل وقال إن ابنه كان قريباً من الجميع ومحبوباً من الكل.

دخول جورج وسوف مجال الفن

واسترجع الفنان جورج وسوف ذكريات بداياته الفنية وعلاقته مع أسرته، وقال إن أسرته كانت ترفض دخوله مجال الفن ولكنه لم يخبرهم بذلك القرار وترك المنزل لمدة 6 أشهر من أجل العمل في الفن ولم يرجع إلا وهو ناجح في عمله بالفن، وأضاف أن والدته كانت غاضبة وغير راضية في البداية ولكن بعد ذلك استطاع أن يغير موقفها بعد تحقيقه النجاح، وقال إنه لا يفضل دخول أسرته مجال الفن، وكذلك لا يحضر أي من أفراد عائلته لحفلاته لأنه يعتبر ذلك مجال عمله وليس سهرات ترفيهية.

وقال جورج وسوف إنه أقنع عائلته مؤخراً بحضور إحدى حفلاته لأول مرة، وأجبرهم على ذلك، وكانت مرة نادرة لهم، وأضاف أنهم لا يفضلون حضور حفلاته بسبب تأثرهم الشديد وبكائهم معه على المسرح، وتحدث جورج وسوف عن الفنانين الذين أثروا في مسيرته الفنية وعلى رأسهم الفنانة الراحلة أم كلثوم، وقال إنه تربى على أعمالها وصوتها ويحب الغناء لها إلى الآن، وكذلك الفنانة فيروز وعدد من النجوم الكبار.

رسالة لـ محمد عبده

واعتبر جورج وسوف أن الفنان عبد المنعم العمايري والفنان عابد فهد هم الأقرب من وجهة نظره إلى تقديم قصة حياته في عمل فني، وأشاد بالفنان محمد عبده، وقال إنه يشعر أن محمد عبده يحبه من قلبه ويحب أداء أغانيه في حفلاته، ووجه له رسالة على الهواء طلب منه أن يقدم له ألحان خاصة منه لتقديمها بصوته في الفترة المقبلة، كما أشاد الفنان جورج وسوف بالفنانة نجوى كرم والفنان وليد توفيق، وقال إنه غنى معهما في التسعينيات وعاد للغناء معهما في حفل “تريو نايت الرياض” مؤخراً، ولم يتغير أي شيء بينهم سوى الزمن فقط، وقال أن المحبة بينهما وكذلك أصواتهما لم تتغير حتى الآن رغم مرور سنوات طويلة.

وتحدث أيضاً الفنان جورج وسوف عن حالته الصحية، وقال إنه يعاني من عدم القدرة على تحريك يده والتحكم بها، لذلك فإن أكثر شيء يفتقده بسبب أزمته الصحية هو العزف على آلة العود، وقال إن العود هو أقرب أصدقائه ورفيق دربه لذلك يفتقد العزف عليه كثيراً في الفترة الحالية، ولكنه لا يستطع العزف عليه بسبب أزمته الصحية في يده، وقال إن الفنان وليد توفيق يعتبر من أقرب أصدقائه في الوسط الفني، وكذلك عبد المنعم العمايري وعابد فهد وأمل عرفة، وقال إنه يعتبر الفنانة ديمة قندلفت الأكثر موهبة من بين الفنانات في جيلها.

حقيقة الخلاف مع أصالة

وكشف الفنان جورج وسوف في تصريحاته عن تجهيزه لعدة أغاني جديدة في الفترة المقبلة، وقال إنه تأثر كثيراً بهذه الأغاني ومن بينها أغاني إهداء إلى ابنه الراحل وديع، ويتعاون بها مع معالي المستشار تركي آل شيخ، ونفى جورج وسوف حقيقة اعتزاله الغناء أو تفكيره بالاعتزال بعد وفاة ابنه، وقال إنه لا يفكر بهذا الأمر لأنه يعتبر استمراره في الغناء واجب عليه والتزام منه مع الجمهور، وأكد أنه سيستمر في الغناء إلى آخر نفس في حياته وطالما يستطع فعل ذلك.

وتلقى الفنان جورج وسوف مفاجأة من الفنانة نانسي عجرم، والتي أجرت مكالمة هاتفية في البرنامج مع جورج وسوف وتغزلت به وعبرت عن حبها الكبير له، وقالت إن هناك عدة أغاني غير معروفة لجورج وسوف ولكنها تحبها كثيراً وفاجأته بالغناء له على الهاتف على الهواء، وتحدث الفنان جورج وسوف عن علاقته بالفنانة أصالة، وذلك بعد سنوات من الخلافات والقطيعة بينهما، وقال إنه لم يلتق بها في حفل “تريو الرياض” بسبب عدم رؤيته لها، لأنه جاء إلى المسرح مباشرة وخرج منه مباشرة أيضاً، وقال إنه يحبها ولكنه قسى عليها في بعض الأوقات من خلال تصريحاته، ولكنها ردت عليه بشكل إيجابي وكان رد فعلها مهذباً، وقالت عنه إنه صديق والدها، لذلك فهو يحبها ويعتبرها فنانة عظيمة، وأضاف أنها قدمت له واجب العزاء بعد وفاة ابنه وديع، وعبر عن حبه لها وتجاوز الخلافات السابقة بينهما.