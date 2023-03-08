Icon

جولات رقابية استباقية على منافذ البيع لمتابعة وفرة السلع الرمضانية Icon تحذير أمني عالي الخطورة يتعلق بتحديثات جوجل كروم Icon ضبط 15 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم حطبًا وفحمًا محليين Icon الصدارة تشعل كلاسيكو الاتحاد والنصر Icon موقف محرج يتعرض له الملك تشارلز وزوجته Icon الفالح: المملكة وألمانيا تلعبان دورًا رائدًا في سوق الطاقة العالمي Icon 30 وظيفة شاغرة لدى شركة معادن في 5 مدن Icon صحة الرياض تُنفّذ 1896 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية Icon خمسة أشياء لا تفوتك عن يوم المرأة العالمي Icon جبل صيدح بنجران يحكي إبداع الإنسان في العصور القديمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
للتحقق من التزام المنشآت التجارية وتغطية أي نقص

جولات رقابية استباقية على منافذ البيع لمتابعة وفرة السلع الرمضانية

الأربعاء ٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
جولات رقابية استباقية على منافذ البيع لمتابعة وفرة السلع الرمضانية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تنفذ وزارة التجارة زيارات رقابية استباقية على المنشآت التجارية بجميع مناطق المملكة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لمتابعة وفرة السلع والمنتجات الرمضانية، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة وزارة التجارة، وذلك ضمن خطتها الموسمية لشهر رمضان وموسم العمرة التي بدأت منذ ستة أشهر، وتضمنت عقد اجتماعات دورية مع كبار الموردين لمتابعة سير سلاسل الإمداد، وتسهيل تدفق السلع الأساسية والسلع ذات الطلب العالي في شهر رمضان إلى منافذ البيع بكميات مناسبة، وضمان تغطية أي نقص في هذه السلع.

وتشمل الزيارات المستودعات والأسواق المركزية و”الهايبرات” والمخازن، بالإضافة إلى محال الذهب والمجوهرات، ومحطات الوقود على الطرق المؤدية لمكة المكرمة والمدينة المنورة، ومواقيت الإحرام.

رصد المؤثرات

وتقوم “التجارة” برصد أي مؤثرات على حركة العرض والطلب وتلبية أي زيادة مطلوبة، والتأكد من تعدد موردي السلع والمنتجات، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه مخالفات أنظمة حماية المستهلك.

وتعمل الفرق الرقابية للوزارة طوال الشهر الفضيل ومواسم العمرة والزيارة على متابعة توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك خلال الشهر الكريم، بالإضافة إلى التحقق من تأمين مخزون كاف، وضبط محاولات التأثير على الأسعار، وضمان سلامة وصلاحية السلع المعروضة.

وتتابع “التجارة” التزام المراكز والمحال التجارية بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات، ومطابقة الأسعار مع صناديق المحاسبة، وضبط حالات الغش والتضليل للعروض الترويجية التي عادة ما تصاحب دخول الشهر الكريم.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القصبي يشارك قصته مع الراديو قبل تطور وسائل الإعلام
السعودية اليوم

القصبي يشارك قصته مع الراديو قبل تطور...

السعودية اليوم
ترامب يفوز ببطاقة ترشيح الجمهوريين لانتخابات الرئاسة
تقارير

ترامب يفوز ببطاقة ترشيح الجمهوريين لانتخابات الرئاسة

تقارير
شاب يحطم مركبة يقدر ثمنها بنحو مليون ريال
غرائب

شاب يحطم مركبة يقدر ثمنها بنحو مليون...

غرائب
مسك الخيرية تتيح التقديم على 17 برنامجاً تدريبياً للجنسين
السعودية اليوم

مسك الخيرية تتيح التقديم على 17 برنامجاً...

السعودية اليوم
السعودية الأولى عالميًا في تقديم المساعدات
السعودية اليوم

السعودية الأولى عالميًا في تقديم المساعدات

السعودية اليوم
أكثر من 10 آلاف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول في يناير
السعودية اليوم

أكثر من 10 آلاف أسرة سعودية سكنت...

السعودية اليوم
الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف بعدة...

حصاد اليوم
حساب المواطن يرد على سؤال متى الأهلية؟
السعودية اليوم

حساب المواطن يرد على سؤال متى الأهلية؟

السعودية اليوم