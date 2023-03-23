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لمتابعة توافر المواد الغذائية والتموينية

جولات رقابية للتجارة على الأسواق ومنافذ البيع بمكة والمدينة المنورة

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٩ مساءً
جولات رقابية للتجارة على الأسواق ومنافذ البيع بمكة والمدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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تواصل الفرق الرقابية لوزارة التجارة تنفيذ جولاتها الميدانية الموسمية لشهر رمضان المبارك وموسم العمرة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للتحقق من امتثال المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

توافر المنتجات

وتستهدف خطة الوزارة الموسمية متابعة توافر مخزون المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق احتياجات المستهلكين، وتأمين أي زيادة مطلوبة عبر الموردين، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفات أو مؤثرات على حركة العرض والطلب.
وتكثف الفرق الرقابية لوزارة التجارة جولاتها بالطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم العمرة لمتابعة مراكز الخدمة ومحطات الوقود، ومحال إطارات وزيوت السيارات، وأسواق المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها بهدف التأكد من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة.
كما تتحقق الفرق الرقابية من صحة العروض والتخفيضات، ووضع بطاقات الأسعار على المنتجات، والتأكد من مطابقتها مع صناديق المحاسبة، وجودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات والمقاييس.

جولات استباقية

ونفذت الوزارة قبل بدء الشهر الفضيل جولات استباقية لمتابعة وفرة السلع الرمضانية الأساسية في الأسواق ومنافذ البيع والتأكد من صلاحيتها، ورصد أي عروض وهمية أو مضللة أو غير مرخصة وتطبيق الإجراء النظامي حيالها.
وتحث “التجارة” عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900) أو عن طريق تطبيق “بلاغ تجاري”.
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