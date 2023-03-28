جولة ميدانية لـ السديس بالمسجد النبوي: قدموا أفضل الخدمات

أجرى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجولة ميدانية للمسجد النبوي وساحاته، وذلك للاطمئنان على سير العمل في كافة الإدارات الميدانية.

جاهزية الخدمات

وتضمنت الجولة الميدانية الاطلاع على جاهزية الخدمات لاستقبال المصلين والزوار خلال شهر رمضان المبارك، والتأكد من توفير كافة الخدمات لهم، كما أكد على مضاعفة الجهود خلال شهر رمضان المبارك، والحرص على تذليل كافة العقبات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن و تقديم أفضل الخدمات بجودة راقية للزوار والمصلين والإخلاص والتفاني في العمل ليظهر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفضل صورة.

شكر وتقدير

وقدم السديس شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد االأمير محمد بن سلمان، نظير حرصهم ومتابعتهم المستمرة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.