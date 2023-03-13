جوهرة بطولات الرياضات الإلكترونية السعودية تعود بموسمها الرابع في الرياض

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن عودة بطولة الدوري السعودي الإلكتروني، والتي ستقام في مقر “قمة المنافسات السعودية” في المدينة الإعلامية بمدينة الرياض.

منافسات الدوري السعودي الإلكتروني

وتأتي هذه النسخة من بطولة الدوري السعودي الإلكتروني استكمالاً لمسيرة النجاحات والحذو نحو تحقيق الأهداف، حيث تهدف البطولة إلى خلق وتطوير نخبة من الأندية واللاعبين الموهوبين من خلال المنافسات المتنوعة والمستمرة، لتأهيلهم في مختلف المنافسات، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية.

مشاركة أقوى الأندية السعودية

ويعد الدوري السعودي الإلكتروني أحد أهم البطولات التي يقيمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، إذ يشارك في هذه البطولة العديد من أقوى الأندية السعودية للمنافسة على عدة ألقاب مختلفة, وتستفتح لعبة “Rainbow Six Siege” أولى بطولات الدوري السعودي الإلكتروني بهذه النسخة، حيث يشارك بهذه البطولة 7 من نخبة الأندية السعودية في لعبة Rainbow Six Siege، والذين يتنافسون من أجل حصد الذهب.

وشهد الموسم الماضي من بطولة الدوري السعودي الإلكتروني نجاحاً باهراً وتفاعلاً كبيراً، حيث تمت المنافسة على 13 لقباً لعدة العاب مختلفة بمشاركة نخبة من أقوى الأندية السعودية، إذ شهد الموسم الماضي تطوراً كبيراً على صعيد المنافسات.

وصرح مدير إدارة الرياضات الإلكترونية بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية فيصل بن حمران : “نشهد في كل نسخة من الدوري السعودي الإلكتروني تطوراً كبيراً على مستوى المنافسات بين الأندية، ونرى العديد من المفاجآت، حيث أرى رغبة شديدة بالفوز في عين كل نادٍ وهذا ما يجعل الدوري السعودي الإلكتروني البطولة الأكثر حباً بالنسبة لي، ومتفائل ومتحمس جداً لهذه النسخة”.