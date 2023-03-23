جيرو: من المؤسف اعتزال كريم بنزيما دوليًا

أعرب مهاجم ميلان ومنتخب فرنسا الأول، أوليفييه جيرو عن استيائه من قرار مواطنه كريم بنزيما، باعتزال اللعب الدولي بعد نهائيات كأس العالم 2022.

تعليق جيرو

وعلق جيرو، خلال تصريحاته لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قائلًا: “من المؤسف أن يعتزل كريم بنزيما اللعب مع منتخب فرنسا، كان هذا قراره، ولكنني كنت أفضل لو كانت لديه نهاية أخرى”.

وبشأن العلاقة بين بنزيما والمدير الفني، ديدييه ديشامب، قال جيرو: “لن أعلق على ذلك، وعلى أي حال نشعر بالحزن لرحيله عن المنتخب، وعدم مشاركته في كأس العالم التي كانت الأخيرة بالنسبة له بداعي الإصابة”.

تفاصيل أزمة كريم بنزيما وديشامب

وكان كريم بنزيما يستعد للمشاركة مع منتخب فرنسا في مونديال قطر 2022، إلا أنه تعرض لإصابة في الفخذ قبل انطلاق البطولة، وقرر ديشامب استبعاده، رغم عدم غيابه لفترة طويلة، ليعلن مهاجم ريال مدريد الاعتزال الدولي.

وصرح ديشامب مؤخرًا أن بنزيما غادر معسكر منتخب فرنسا في كأس العالم، بناء على رغبته بعد معاناته من الإصابة، ليرد مهاجم الريال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويُكذب هذه التصريحات.