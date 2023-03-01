حادث القطار يطيح بوزير النقل في اليونان

أعلن وزير النقل اليوناني، كوستاس كارامانليس، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه على خلفية حادث تصادم القطارين، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 36 شخصًا وإصابة نحو 85 آخرين.

ووقع الحادث لدى خروج قطار الركاب من نفق، وشوهدت العربات التي خرجت عن القضبان وقد تضررت بشدة وتهشمت نوافذها مع تصاعد أعمدة دخان كثيفة في الموقع حيث يبحث رجال الإنقاذ عن مزيد من الناجين.

واستقرت عربة من قطار الركاب على أحد جانبيها بزاوية 90 درجة تقريبًا مع باقي القطار المحطم، بينما مالت العربات الأخرى التي خرجت عن القضبان دون أن تستقر.

درحة حرارة الاحتراق 1300 مئوية

وقال المتحدث باسم فرق الإنقاذ في اليونان، فاسيليس فارثاكوجيانيس: من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى جراء اصطدام القطارين مع وصول درجات الحرارة في العربة الأولى إلى 1300 درجة مئوية.

أضاف: هذا يجعل من الصعب التعرف على الأشخاص الذين كانوا بالداخل، لكن العدد المؤكد للقتلى هو 36 ولكن بناء على هذه الحقائق، والنتائج من مكان المأساة، من المتوقع أن يزيد العدد.

وتم اعتقال مدير محطة قطارات في مدينة لاريسا، حسبما قالت الشرطة اليونانية، كما حدد بيان للشرطة المشتبه به بأنه رجل يبلغ 59 عامًا، وجرى اعتقال شخصين آخرين لاستجوابهما.

بحث رجال الإنقاذ بين الحطام المعدني الملتوي الذي يتصاعد منه الدخان عن ناجين.

وكانت خرجت عدة عربات عن القضبان واشتعلت النيران في ثلاث منها على الأقل بعد اصطدام القطارين ببعضهما بسرعة عالية قبل منتصف ليل الثلاثاء بقليل، بالقرب من بلدة تيمبي في شمال اليونان.

وقال مسؤولون إن كثيرين من بين نحو 350 شخصًا كانوا على متن قطار الركاب كانوا طلابًا عائدين من كرنفال اليونان الصاخب، وعن ذلك قالت نائبة وزير الصحة، مينا غاغا: هذه مأساة مروعة يصعب استيعابها، أشعر بالحزن الشديد من أجل آباء هؤلاء الأولاد.

إعلان الحداد الوطني

وأعلنت الحكومة، الأربعاء، الحداد الوطني لمدة 3 أيام، وقد قال المتحدث باسم الحكومة جيانيس أويكونومو: هذه مأساة لا توصف، مضيفًا أنه تم ارسال 500 عامل من خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس موقع الحادث في وقت لاحق.