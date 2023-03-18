حادث بموكب عمران خان أثناء توجهه لمحكمة باكستان

أفادت وسائل الإعلام الباكستانية أن إحدى سيارات موكب عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني السابق تعرضت لحادث أثناء توجهه للمحكمة اليوم السبت في باكستان للاستماع إلى أقواله في التهم الموجهة إليه.

Pakistan's former PM Imran Khan heads to a court hearing in the capital Islamabad pic.twitter.com/irpFFdCTpC — TRT World Now (@TRTWorldNow) March 18, 2023

محاكمة واعتقال عمران خان

أفادت وكالة الأنباء ANI نقلاً عن وسائل إعلام محلية، أن سيارة كانت في موكب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان تعرضت لحادث أثناء توجهه إلى إسلام أباد فيما يتعلق بجلسة الاستماع في قضية توشاخانا. وذكرت وكالة الأنباء أن السيارة انقلبت.

وعرضت وكالات الأنباء مقاطع فيديو للحظة وصول عمران خان، إلى المحكمة وسط حشود غفيرة من أنصاره اليوم.

ومن المقرر استئناف الاستماع في قضايا ضد عمران خان، الذي من المتوقع أن يتم اعتقاله، حسبما أفاد في تغريدة قبيل محاكمته اليوم، قائلاً “من الواضح الآن أنه على الرغم من الإفراج عني بكفالة في جميع القضايا، فإن حكومة الحركة الديمقراطية الشعبية تعتزم اعتقالي. على الرغم من معرفتي بنواياهم الخبيثة، فأنا أتوجه إلى إسلام أباد والمحكمة لأنني أؤمن بسيادة القانون. لكن يجب أن يكون النية السيئة لعصابة المحتالين واضحة للجميع “، على حد تعبيره.

إغلاق العاصمة باكستان

أغلقت السلطات الباكستانية أجزاء من العاصمة إسلام أباد، اليوم السبت، ونشرت الآلاف من قوات الأمن، استعدادا لجلسة استماع يمثل فيها رئيس الوزراء السابق عمران خان أمام المحكمة على خلفية اتهامات بالفساد بعدما تمكن من الفرار من الاعتقال لمدة أسبوع وسط اشتباكات عنيفة.

وصدرت توصيات للسكان بالقرب من مجمع المحاكم، حيث تعقد الجلسة، بالبقاء داخل منازلهم، كما تم حظر الأنشطة السياسية والتجمعات، وتفتيش السيارات قبل دخولها العاصمة.

تهم يواجهها خان

وقال قائد شرطة إسلام أباد أكبر نصير قبيل جلسة الاستماع: “نشرنا قوات أمن كثيفة، وليس هناك تهديد لحياته”.

ويواجه خان، الذي أطيح به من منصبه العام الماضي إثر تصويت بسحب الثقة، عدة اتهامات بالفساد من بينها الاستيلاء على هدايا تعود للدولة قدمتها دول أخرى.

وأصدرت محكمة في إسلام أباد قرارًا بتوقيف خان الشهر الماضي، ولكنه تحصن على مدار أسابيع بالمجمع السكني حيث يقيم، بشرق مدينة لاهور، وسط مؤيديه.

اشتباكات باكستان

وتصدى مؤيدو خان للشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة إثر محاولات لإلقاء القبض عليه الأسبوع الماضي، وأصيب 100 من أفراد الشرطة.

ووافق خان على المثول أمام جلسة الاستماع بعدما رفضت المحكمة طلبه بإلغاء قرار توقيفه رغم مقاومة مؤيديه.