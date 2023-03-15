Icon

شرورة وجازان الأعلى حرارة بـ 32 مئوية وطريف الأدنى Icon الجدعان: رؤية المملكة داعمة للمستثمرين والفرصة متاحة أمام إيران Icon وقت اللياقة توزع 58 مليون ريال أرباحاً على المساهمين Icon وظائف بـ مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية Icon رونالدو في مهمة جديدة للرياضة السعودية خارج الملاعب Icon البحري توزع 246 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين Icon ارتفاع أسعار النفط بدعم من توقعات أوبك Icon حالات تستوجب إيقاف معاش الضمان الاجتماعي المطور Icon شركة خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة Icon بوينج تعلن تفاصيل صفقة طائرات مع صندوق الاستثمارات بـ 37 مليار دولار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أسفر عن تحطم طائرة مسيرة

حادث خطير لمواجهات روسية أمريكية فوق البحر الأسود

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ صباحاً
حادث خطير لمواجهات روسية أمريكية فوق البحر الأسود
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعا وزير الدفاع البريطاني بن والاس موسكو إلى احترام المجال الجوي الدولي، وذلك بعدما قالت الولايات المتحدة إن روسيا تسببت في تحطم إحدى طائراتها المسيرة في البحر الأسود أمس الثلاثاء.

حدة التوتر بين واشنطن وموسكو

وقال والاس لـ”رويترز” خلال معرض “دي.إس.إي.آي” اليابان الدفاعي في منطقة تشيبا قرب طوكيو: “الأمر المهم هنا هو أن يحترم جميع الأطراف المجال الجوي الدولي وندعو الروس لذلك… قال الأميركيون إنهم يعتقدون أن ذلك لم يكن مهنيا.

والحادث الذي شمل مقاتلة روسية من طراز “سو-27” وطائرة مسيرة عسكرية أمريكية من طراز “إم.كيو-9” هو أول مواجهة مباشرة من نوعها بين القوتين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من عام ويهدد بتزايد حدة التوتر بين واشنطن وموسكو. وقالت روسيا إنها تنظر إلى الحادث باعتباره استفزازًا.

حادث اصطدام الطائرة

ففي تعليقه بعد استدعاء وزارة الخارجية الأمريكية له عقب حادث اصطدام الطائرة المقاتلة الروسية بالمسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود، قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف إن وجود مسيرة أمريكية في البحر الأسود يعد عملاً استفزازيًا.

وأضاف أنطونوف: أن المقاتلات الروسية لم تستخدم أي أسلحة خلال مواجهتها مع المسيرة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن موسكو لا تسعى إلى صدام مع واشنطن.

سقوط مسيرة أمريكية

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت سقوط مسيرة أمريكية MQ-9 كانت متجهة نحو أجواء القرم في البحر الأسود وتحطمها بعد فقدانها ارتفاعها، وأن مقاتلتين روسيتين أقلعتا لاعتراضها ولم تسقطاها.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه في صباح يوم 14 مارس تم رصد تحليق طائرة أمريكية مسيرة MQ-9 أمريكية متجهة نحو أجواء شبه جزيرة القرم الروسية.

وأشارت إلى أن المسيّرة لم تشغل أجهزة التعريف بها في انتهاك لمنطقة الحظر الجوي التي أعلنتها وزارة الدفاع الروسية فوق البحر الأسود، وتم إبلاغ جميع مستخدمي المجال الجوي الدولي بذلك وفقا للمعايير الدولية.

مقاتلات روسية

وأكدت أن مقاتلتين روسيتين حلقتا للتعرف على هوية الطائرة في منطقة الحظر المذكورة.

وتابعت الوزارة أنه نتيجة لمناورة حادة في حوالي الساعة 9:30 بتوقيت موسكو، فقدت MQ-9 ارتفاعها واصطدمت بسطح الماء.

وشددت على أن المقاتلتين الروسيتين لم تصدما المسيرة الأمريكية، ولم تستخدما ذخائرهما وعادتا بسلام إلى قاعدتهما.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

يوم التأسيس يربط الجيل المعاصر بالتاريخ السعودي المجيد
السعودية اليوم

يوم التأسيس يربط الجيل المعاصر بالتاريخ السعودي...

السعودية اليوم
رئيس الإمارات ونائبه يهنئان الملك سلمان وولي العهد
الملك سلمان

رئيس الإمارات ونائبه يهنئان الملك سلمان وولي...

الملك سلمان
التشكيل المتوقع لـ الأهلي المصري ضد الهلال
آخر الاخبار

التشكيل المتوقع لـ الأهلي المصري ضد الهلال

آخر الاخبار
مسلح يفتح النار على شاطئ لوس أنجلوس
العالم

مسلح يفتح النار على شاطئ لوس أنجلوس

العالم
مقيم يترك جواله في شارع عام بالسعودية وبعد أكثر من ساعة كانت المفاجأة
السعودية اليوم

مقيم يترك جواله في شارع عام بالسعودية...

السعودية اليوم
عالم يكشف عن تحرك شبه الجزيرة العربية بعد زلزال تركيا
العالم

عالم يكشف عن تحرك شبه الجزيرة العربية...

العالم
الانتهاء من ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد
السعودية اليوم

الانتهاء من ترسية الدفعة الأولى من القمح...

السعودية اليوم
المملكة تدين وتستنكر اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين الفلسطيني
آخر الاخبار

المملكة تدين وتستنكر اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم...

آخر الاخبار