حادث سير مروع بـ بنغلاديش يتسبب في قتلى وجرحى بالعشرات

لقي 17 شخصًا حتفهم وأصيب 30 آخرون بجروح، اليوم الأحد، في بنغلاديش، وذلك في حادث اصطدام حافلة بفاصل على طريق سريع وتحطمها في حفرة عميقة على جانب الطريق، ومن المتوقع أن تتزايد أعداد الوفيات بسبب خطورة الإصابات.

سبب الحادث

وتعتقد الشرطة أن السائق فقد السيطرة على المركبة وارتطم بالفاصل الذي شُيّد مؤخراً ما أدى إلى سقوط الحافلة على عمق عشرة أمتار في الحفرة.

وصرح قائد الشرطة المحلية مسعود علم لوكالة فرانس برس عقب الحادث الذي وقع في منطقة شبشار (جنوب) أن 17 شخصاً قتلوا في الحادث ونُقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.

10 آلاف شخص ضحية حوادث السيارات

وكثيرا ما تقع حوادث مرور في بنغلاديش بسبب السيارات والطرق القديمة وسوء الصيانة، إضافة إلى عدم تلقي السائقين تدريبات كافية.

ووفق مرصد لحوادث الطرق السريعة، لقي 9951 شخصاً مصرعهم في حوادث طرق في بنغلادش العام الماضي.