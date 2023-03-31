حارس الاتفاق يتحول لبائع قهوة وورد

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تحدث عبدالله العويشير، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق، عن مشروعه الخاص ومهنته الجديدة التي يعمل بها خارج الملعب وبعيدًا عن مباريات كرة القدم.
وسلط برنامج “في المرمى” المذاع على قناة “العربية” الضوء على مهنة العويشير الجديدة حيث يبيع القهوة والورود.
وتحدث العويشير عن مشروعه وتجارته قائلًا: “منذ 10 سنوات وأنا بدأت هذا المشروع، كرة القدم لا تدوم حاولت تأمين مستقبلي بهذا المشروع”.
وأضاف العويشير: “كلاعب كرة قدم لابد وأن تُرفه عن نفسك، الشعب السعودي يعشق القهوة ويشربها لمدة 24 ساعة، مشروعي يختلف عن تقديم مشروب القهوة فقط، نحن نقدم المشروب مع الورد”.
وعن فرص لعب حراس المرمى السعوديين في بطولة دوري المحترفين السعودي، قال العويشير: “الفرصة قلت للحارس السعودي في ظل وجود الحراس الأجانب”.