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توفي عمر ناهز 64 عامًا بعد معاناة مع المرض

حارس المنتخب السعودي والنصر سابقًا سالم مروان في ذمة الله

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٨ صباحاً
حارس المنتخب السعودي والنصر سابقًا سالم مروان في ذمة الله
المواطن - فريق التحرير

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توفي مساء أمس الإثنين حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي النصر سابقًا سالم مروان عن عمر ناهز 64 عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض.

حادث سير

وفقد مروان الحركة طوال السنوات الماضية بعدما تعرض لحادث سير بعد أداء العمرة، عام 1991، تسبب في شلل رباعي، ليبقى أسيرًا لسريره الأبيض حتى توفاه الله.

‏وبدأ مروان مسيرته مع النصر عام 1972 واستمر معه حتى 1990، وخلال تلك الفترة ساهم في تحقيق 9 بطولات مع فريقه، الدوري 3 مرات، كأس الملك 5 مرات، كأس الاتحاد مرة واحدة.

‏واشتهر بوقفته الشهيرة الأسد، أثناء تسديد ركلات الجزاء حيث تخصص في صّد الركلات الجزائية وكانت من أشهر مبارياته أمام المنتخب الكويتي وتصدى فيها للركلة الأخيرة ومكنت المنتخب من الفوز بالمباراة، وما زال الكثيرون يرون أنه كان من أفضل حراس المرمى في تاريخ الكرة السعودية ويعد من القلائل الذين تركوا بصمة في حراسة المرمى.

‏ولعب سالم مروان مع المنتخب، 44 مباراة، منها واحدة كبديل، وشارك معه في العديد من البطولات منها كأس الخليج 4 مرات أعوام 1976 و 1979 و 1982 و 1988، وتصفيات كأس العالم مرتين، عامي 1978 و 1982، ودورة الألعاب الآسيوية مرتين عامي 78 و 86.

 

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