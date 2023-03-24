حارس زعيم كوريا الشمالية يواجه عقوبة شديدة بسبب سترة متسخة

يواجه الحارس الشخصي لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، غضبًا كبيرًا بعد أن اختار له سترة ملطخة ببقع بيضاء، وذلك أثناء حدث تفقد إطلاق صاروخ باليستي، الأسبوع الماضي.

الموظف فشل في الحماية

وبحسب صحيفة مترو البريطانية، بدت سترة زعيم كوريا الشمالية، مغطاة بعلامات بيضاء، مما أثار مخاوف من معاقبة موظفي كيم لفشلهم في حماية كرامته المتمثلة في مظهره العام أمام شعبه.

وقال الخبير الكوري الشمالي، مايكل مادن، إن المسؤولين يواجهون تخفيض درجاتهم أو الأشغال الشاقة وللأسف لا يمكن استبعاد الإعدام، متابعًا: عادة ما يُعاقب الموظفون الذين أثاروا غضب الزعيم الأعلى بخفض رتبهم أو تكليفاتهم الصعبة، ومن غير المحتمل أن يُطلق النار بنفسه على أي شخص بسبب شيء كهذا إلا أنه قد يرسله لحبل المشنقة.

وتابع: إذا غضب كيم من هذا الفعل، فمن المحتمل أن يتم إرسال عدد قليل من الأشخاص إلى موقع بناء أو مزرعة لمدة شهر أو شهرين للتفكير في هذا الانتهاك البسيط.

حوادث سابقة

وأضاف: هناك روايات عن والد الزعيم، كيم جونغ إيل، عن إرسال حراسه الشخصيين وأعضاء طاقمه الشخصي إلى السجون وفي إحدى الحالات إلى فرقة الإعدام لارتكاب جرائم بسيطة للغاية، إحدى القصص غير المؤكدة هي أن أحد أفراد طاقمه الشخصي جلس على مكتبه ودخن إحدى سجائره، اكتشف كيم جونغ إيل ذلك وأطلق النار على الرجل.

وقال مادن، الذي يدير موقع القيادة في كوريا الشمالية، إن الجناة قد يكتبون رسالة اعتذار لتقليل عقابهم، لكنه قال أيضًا إنه من الممكن أن يترك كيم الأمر لأنه أقل عرضة لتقلبات المزاج ومشاكل التنظيم العاطفي من والده.