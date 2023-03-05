حاكم بالفلبين فتح بيته للقرويين فقتله المسلحون

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لم تمض سوى دقائق على فتح حاكم أحد الأقاليم الفلبينية أبواب منزله لقرويين يطلبون مساعدات طبية حتى فوجئ بوابل من الرصاص.
وصفت وسائل الإعلام الفلبينية الهجوم المسلح بـ الوقح، ونفذه مسلحون يرتدون الزي العسكري، بينما كان زعيم الإقليم الواقع وسط البلاد يلتقي القرويين.
وقالت وكالة الأنباء الفلبينية، إن ما لا يقل عن ستة مسلحين ببنادق هجومية يرتدون سترات عسكرية مموهة وواقية من الرصاص نزلوا من ثلاث سيارات دفع رباعي وفتحوا النار على حاكم نيغروس أورينتال رويل ديغامو.
وأصيب الحاكم هو وخمسة أشخاص آخرين على الأقل أمام منزله في مدينة بامبلونا، وهي المنطقة التي تحتفظ بسجل تاريخي مؤلم مع المنافسات السياسية العنيفة.
وقالت جانيس ديغامو، عمدة بامبلونا، وزوجة الحاكم المقتول، في مقطع فيديو على فيسبوك، إن القرويين الخمسة لقوا حتفهم أيضًا.
وطالبت الزوجة بالعدالة، قائلة إن زوجها “لا يستحق هذا النوع من الموت.. كان يخدم ناخبيه يوم السبت مع قيادات الإقليم”.
وأكدت الشرطة الفلبينية بدورها أكدت أن ما مجموعه 10 مشتبه بهم شوهدوا وهم يفرون من مكان الحادث وتركوا فيما بعد سيارات الدفع الرباعي.
وأقامت الشرطة نقاط تفتيش أمنية وبدأت عملية بحث على مستوى المقاطعة عن المشتبه بهم.