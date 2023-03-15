حالات تستوجب إيقاف معاش الضمان الاجتماعي المطور

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يستهدف الضمان الاجتماعي الفئات الأشد احتياجًا، لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، بما في ذلك خدمات التأهيل والتدريب، إضافة إلى خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها.
1- الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية من هنا.
2- اختيار “تسجيل جديد”.
3- تعبئة البيانات المطلوبة وتسجيل الدخول.
4- إدخال رمز التحقق على رقم الجوال ثم اختيار “توثيق”.
5- كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، ثم النقر على “تسجيل الدخول”.
6- تعبئة البيانات بالملف الموحد الموجود بالكامل من خلال النقر على “الذهاب للملف الموحد”.
وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن وقف معاش الضمان الاجتماعي في عدد من الحالات كالتالي:
– تخلّف شرط من شروط الاستحقاق.
– ثبوت أن البيانات المُقدَّمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.
– تأخر المستحق في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة لمدة تزيد على 30 يومًا من تاريخ الإخطار.
– عدم التزام المستحق القابل للتأهيل بخطة تأهيله.
– إذا ثبت أن المستحق القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم على منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة.
– إقامة المستحق إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.
– إذا تنازل المستحق عن المعاش.
– وفاة المستحق.