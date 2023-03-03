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لا يستحق إجازة وفاة في حال وفاة الخال أو الخالة

حالات حصول الموظف على إجازة 5 أيام مدفوعة الأجر

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٨ مساءً
حالات حصول الموظف على إجازة 5 أيام مدفوعة الأجر
المواطن - فريق التحرير

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالات التي يستحق فيها الموظف إجازة بأجر مدفوع ولمدة خمسة أيام.

حالات الإجازة

جاء ذلك ردًا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين بموقع تويتر، حول مدة الإجازة حال وفاة الأخ إنه ‏وفقًا للمادة 113 من نظام العمل: للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجته أو أحد أصوله أو فروعه.

وأضاف: أن الأصول هم الأم والأب والجد والجدة و‏الفروع هم الأبناء والأحفاد.

وبيّن أن العامل لا يستحق إجازة وفاة في حال وفاة الخال أو الخالة والعم أو العمة أو الأخ والأخت؛ لأنه ليس من الأصول ولا الفروع للعامل نفسه، ما لم ينص في اللائحة الداخلية للمنشأة والمعتمدة من الوزارة على خلاف ذلك.

 

 

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