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حالة جوية على معظم المناطق بسبب منخفض حركي شمالي

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٤ مساءً
حالة جوية على معظم المناطق بسبب منخفض حركي شمالي
المواطن - فريق التحرير

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قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد بالباحة محمد الزهراني، إن هناك حالة جوية تشهدها معظم المناطق بسبب منخفض حركي قادم من الشمال، وأثر على المناطق الشمالية والرياض.

وأضاف الزهراني خلال تصريحات لنشرة النهار المذاعة على قناة “الإخبارية”، أنه كان هناك فرصة لهطول الأمطار على مناطق الرياض والشرقية اليوم، مشيرًا إلى أن هذه الحالة وصلت إلى حفر الباطن والكويت.

وأشار إلى أن هذا المنخفض أثر على المناطق الجنوبية (عسير والباحة)، حيث أعلنت منطقة الباحة تعليق الدراسة لهذا اليوم على بعض المحافظات، خاصة مع هطول أمطار بسيطة على عدة محافظات.

أمطار ومنخفض آخر

ولفت إلى أن اليوم شهد هطول أمطار غزيرة على الرياض والمنطقة الشرقية، حيث تبدأ هذه الحالة في التلاشي مساء اليوم ويبدأ منخفض آخر قادم من البحر الأحمر من جهة باب المندب على وادي الدواسر ويمتد لشرق دولة الإمارات.

وأوضح أنه من المتوقع أن تستمر الحالة المؤثرة على مرتفعات المناطق الجنوبية (منطقتي عسير والباحة) خلال اليومين المقبلين.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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