حالة واحدة تمنح لجنة الانضباط الفرصة لمعاقبة كريستيانو رونالدو

كشف القانوني يعقوب المطير عن الحالة الوحيدة التي تمنح الفرصة لـ لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لمعاقبة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، وذلك بعد التصرف الذي بدر منه تجاه الحكم اللاتفي أندريس تريمانيس في مباراة أبها أول أمس في ربع نهائي كأس الملك.

وقال المطير في تصريحات لـ برنامج ملعب SBC: “في حال دوّن الحكم اللاتفي في تقريره اعتراض رونالدو عليه، ستتدخل لجنة الانضباط وتُعاقب اللاعب، ولكن في حال لم يُدوّن الحكم، لن تتم معاقبة رونالدو”.

سبب انفعال كريستيانو رونالدو

ونشرت قناة SSC الناقل الحصري للمباراة، لحظة انفعال رونالدو على الحكم بسبب قيام الأخير بإطلاق صافرة نهاية الشوط الأول وإنهاء هجمة واعدة للنصر كان يقودها رونالدو.

وقام الحكم اللاتفي على الفور بإشهار البطاقة الصفراء في وجه رونالدو اعتراضًا على قراره.

وفي سياق آخر، كشف الخبير التحكيمي فهد المرداسي صحة هدف النصر الثاني في شباك نادي أبها، وذلك خلال مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس الملك.

وتحدث المرداسي في قناة SSC قائلًا: “هدف أصفر الرياض الثاني صحيحًا لأن كريستيانو رونالدو لم يدفع لاعب أبها دفعًا قويًّا يقتضي الحصول على مخالفة لصالح لاعب أبها، التلامس كان طبيعيًّا في إطار التنافس على الكرة، ولهذا هدف عبدالله الخيبري صحيحًا”.

وكان أصفر الرياض انتصر على أبها بنتيجة 3/ 1، ليواجه نادي الوحدة في نصف نهائي كأس الملك في إبريل المقبل.