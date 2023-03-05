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يرتبط بخصائص الصدوع في باطن الأرض

حالة واحدة لحدوث زلزال قوته 10 درجات ريختر في إسطنبول

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٥ مساءً
حالة واحدة لحدوث زلزال قوته 10 درجات ريختر في إسطنبول
المواطن - فريق التحرير

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علق أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، الدكتور عبدالله المسند، على التقارير التي تحذر من وقوع زلزال مدمر في إسطنبول، تفوق قوته 10 درجات على مقياس ريختر.

خصائص الصدوع

وقال المسند في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” ردًا على هذا التحذير: “من فضل الله تعالى ورحمته، لا يقع زلزال بقوة 10 درجات على كوكب الأرض كما تنشر بعض وسائل الإعلام العالمية، وذلك وفقاً لخصائص الصدوع في باطن الأرض”.

وأضاف أن حدوث زلزال بقوة 10 درجات وأكثر قد يكون عند ارتطام نيزك عظيم بسطح الأرض، وهذا أندر من النادر.

زلزال مدمر

وقال خبير زلازل تركي يدعى ناجي غورور في تصريحات صحفية إن: “هناك فجوة زلزالية في إسطنبول، وعندما يتم سد هذه الفجوة سيحدث زلزال مرمرة الكبير والمدمر”.

وأضاف أنه في بعض المناطق ستكون شدة الزلزال 10 درجات على مقياس ريختر، وسيكون عبارة عن زلزالين متتاليين، وبسبب شدتهما يمكن اعتبارهما 4 زلازل في وقت واحد.

من جهته، حذر أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية اسطنبول، من احتمال حدوث زلزال عنيف في هذه المدينة التي تضم حوالي 16 مليون شخص ومواقع تاريخية وأثرية عديدة.

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