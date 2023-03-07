جثة دب بني يفوق عمرها 3500 عام تشكيل نادي الزمالك لمواجهة الترجي بـ دوري أبطال إفريقيا فيصل بن بندر يدشن بوابة كبار المحسنين في منصة إحسان حامل تثير جدلاً بالمغرب بعد وضعها مولودًا بالشارع العام الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية في نجران وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة التركي مذكرة تفاهم لتعزيز كفاءة خدمات الطاقة المقدمة في الحرمين عبدالله مقرن يسجل الهدف الأول لـ الأهلي في شباك نجران مشروع توسعة منطقة الإجراءات وراء ازدحام جسر الملك فهد
وثق مقطع فيديو متداول لقطات امرأة حامل اضطرت لوضع مولودها في الشارع العام وأمام الملأ، بعد أن رفض الطاقم الطبي بالمستشفى توليدها، في مشهد أثار غضبًا واسعًا في المغرب، ودفع السلطات الصحية إلى فتح تحقيق.
ووفقًا لوسائل إعلام مغربية، توجهت سيدة حامل إلى المستشفى الحكومي بمدينة اليوسفية من أجل الولادة، لكن الطاقم الطبّي رفض إيواءها وطلب منها العودة لاحقًا بداعي أن موعد ولادتها لم يحن بعد، إلاّ أن المخاض فاجأها فور خروجها، ودفعها إلى وضع مولودها بحديقة المستشفى.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو، ظهرت فيه المرأة الحامل وهي تفترش الأرض في حديقة المستشفى وتضع مولودها بمساعدة بعض الأشخاص.
وأثار المشهد تنديدًا واسعًا على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث انتقد الناشط فتحي تيجاني في تدوينة، لا مبالاة الإطار الصحي بالمستشفى وعدم تقديمهم المساعدة اللازمة وتعريضهم حياة امرأة ومولودها إلى الخطر، رغم الإمكانيات التي وفرتها الدولة لهذا المستشفى، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين على هذه التجاوزات وعلى هذا الإهمال خاصة بعد تكرّر هذه الحوادث في هذا المستشفى.
وتفاعلاً مع ذلك، قرّر وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق حول ظروف وملابسات الواقعة، وقام بإيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى المستشفى ورفع تقرير إلى الوزارة من أجل اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة، وفقًا للعربية.