حبات العنب توقف قلب طفل بحفر الباطن

تمكن الفريق الطبي بصحة حفر الباطن من إنقاذ حياة طفل توقف قلبه بسبب ابتلاعه لفاكهة العنب تسببت له في الاختناق وانسداد مجرى الهواء تكللت ولله الحمد بالنجاح .

جسم غريب

وقالت صحة حفر الباطن إن العناية الإلهية والتدخل الطبي السريع أنقذت طفلاً لم يتجاوز السنتين من الموت بعد ابتلاعه جسمًا غريبًا مما تسبب له في الاختناق وانسداد مجرى الهواء وتوقف القلب في المستشفى حيث نقل المريض في بداية الأمر الى طوارئ مستشفى الملك خالد العام وبعد عمل الفحوصات الأولية تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي لإعادة الوظائف الحيوية بشكل عاجل.

استقرار الحالة

وأكدت أنه بعد إستقرار حالة الطفل تمت إجراءات نقله إلى مستشفى الولادة والأطفال حيث باشر على الحالة استشاري العناية المركزة والفريق الطبي من أطباء العناية المركزة والأنف والاذن والحنجرة وعمل الفحوصات السريرية الإشعاعية اللازمة للتأكد من استقرار حالة المخ والوظائف الحيوية وعمل منظار للقصبة الهوائية للتأكد من خلو المجرى التنفسي من أي عوالق وقدرة المريض على التنفس بشكل طبيعي وبفضل الله تحسنت حالة الطفل وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة بعد التأكد من عدم وجود أي مضاعفات.

حبات عنب

وأضاف الفريق المعالج أن الطفل وبحسب رواية أسرته كان يتناول قطعًا من العنب مما يرجح الرأي الطبي في اختناقه وتوقف التنفس من إحدى حبات العنب وخرجت مع المجرى الهضمي بعد عمل التنفس الصناعي والمنظار