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حديث جانبي يجمع ولي العهد ووزير الطاقة خلال حفل شريك

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٢ صباحاً
حديث جانبي يجمع ولي العهد ووزير الطاقة خلال حفل شريك
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو حديثًا جانبيًّا يجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال حفل الإعلان عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى شريك بقيمة 192 مليار ريال.

وبين مقطع الفيديو، الذي نشرته قناة العربية، الأمير محمد بن سلمان وهو يتحدث مع الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ثم أمسك بيديه وتحركا سويًّا.

حفل شريك

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك)، قد حضر حفل الإعلان عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى (شريك) المنضمة إلى برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك”، المصمم خصيصًا لدعم الشركات السعودية الكبرى (شريك) لتمكين نمو أعلى للقطاع الخاص بما يساهم في تحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية المملكة 2030.

رفع حجم الاستثمارات

وأطلق ولي العهد البرنامج في 30 مارس 2021، ويشرف على تنفيذه من خلال رئاسته للجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك).

ويبلغ عدد الشركات المشمولة في البرنامج حاليًّا 28 شركة من القطاع الخاص بالمملكة.

ويساعد برنامج “شريك” الشركات التي تستوفي معايير التأهيل على رفع حجم استثماراتها والتسريع من وتيرة تنفيذ مشاريعها واستكشاف فرص استثمارية جديدة من خلال تقديم الدعم الحكومي لها.

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