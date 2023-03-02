حديث جانبي يجمع ولي العهد ووزير الطاقة خلال حفل شريك

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وثق مقطع فيديو حديثًا جانبيًّا يجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال حفل الإعلان عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى شريك بقيمة 192 مليار ريال.
شاهد.. ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان أثناء حضوره حفل الإعلان عن باكورة استثمارات برنامج #شريك في السعودية بقيمة 192 مليار ريال pic.twitter.com/DPNABFj498
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 1, 2023
وبين مقطع الفيديو، الذي نشرته قناة العربية، الأمير محمد بن سلمان وهو يتحدث مع الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ثم أمسك بيديه وتحركا سويًّا.
ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان في حديث جانبي مع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بعد الانتهاء من حفل برنامج #شريك. pic.twitter.com/0ygPQMMSJu
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 1, 2023
يذكر أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك)، قد حضر حفل الإعلان عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى (شريك) المنضمة إلى برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك”، المصمم خصيصًا لدعم الشركات السعودية الكبرى (شريك) لتمكين نمو أعلى للقطاع الخاص بما يساهم في تحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية المملكة 2030.
وأطلق ولي العهد البرنامج في 30 مارس 2021، ويشرف على تنفيذه من خلال رئاسته للجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك).
ويبلغ عدد الشركات المشمولة في البرنامج حاليًّا 28 شركة من القطاع الخاص بالمملكة.
ويساعد برنامج “شريك” الشركات التي تستوفي معايير التأهيل على رفع حجم استثماراتها والتسريع من وتيرة تنفيذ مشاريعها واستكشاف فرص استثمارية جديدة من خلال تقديم الدعم الحكومي لها.