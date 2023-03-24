حرائق ضخمة تلتهم غابات إسبانيا

أعلنت وسائل الإعلام الإسبانية، أن رجال الإطفاء في شرق إسبانيا يكافحون أول حريق غابات كبير في البلاد هذا العام، والذي دمر أكثر من 7 آلاف فدان من الغابات في منطقة فالنسيا.

إجلاء أكثر من ألف شخص

وأفادت السلطات، بأنه تم إجلاء أكثر من ألف شخص من منازلهم.

وأردف رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، أن الحريق مثال آخر على كيفية تأثير حالة الطوارئ المناخية على البلاد.

وعانت إسبانيا من جفاف طويل الأمد، إذ كان مستوى هطول الأمطار دون المتوسط للسنة الثالثة على التولي. وتعرضت البلاد لسلسلة من حرائق الغابات المدمرة العام الماضي.