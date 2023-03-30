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تجري المكافحة بـ 20 طائرة

حرائق غابات تلتهم 4600 هكتار بإسبانيا على مدار 7 أيام

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٠ صباحاً
حرائق غابات تلتهم 4600 هكتار بإسبانيا على مدار 7 أيام
المواطن - فريق التحرير

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التهمت الحرائق التي اندلعت منذ 7 أيام في شرق إسبانيا أربعة آلاف و600 هكتار من الغابات حتى الآن.

اليوم السابع

وأفاد مسؤولون محليون، الأربعاء، بأن حرائق الغابات التي اندلعت بين مدينتي كاستيلون وتيرويل، دخلت يومها السابع، وأدت إلى تحويل 4600 هكتار من الغابات إلى رماد، بحسب إعلام محلي.

وأردف المسؤولون أنه تمت السيطرة على جزء كبير من الحرائق التي تسببت في أضرار بيئية كبيرة، خاصة في جانب كاستيلون مع تحسن الأحوال الجوية.

استمرار أعمال التبريد

ولفت رئيس حكومة فالنسيا تشيمو پوتش إلى استمرار أعمال التبريد ومكافحة الحرائق باستخدام 20 طائرة وفريق مكون من 500 شخص على الأرض.

وقال: إن الطقس سيكون حارًّا اعتبارًا من يوم الخميس، داعيًا إلى توخي الحذر الشديد حتى لا يتكرر اندلاع الحرائق.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات المحلية أن حوالي 1500 شخص تم إجلاؤهم من منازلهم بسبب الحرائق من القرى في مساحة تقارب 55 كيلومترًا مربعًا، بدأوا بالعودة إلى منازلهم بشكل تدريجي.

واندلعت حرائق الغابات في 23 مارس بمنطقة كاستيلون وامتدت إلى الشمال، حيث أصبحت مداخل ومخارج المنطقة تحت سيطرة قوات الدرك.

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