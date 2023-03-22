حراك ونهضة رياضية كبرى في المملكة.. السعودية وجهة عالمية

أكد الكاتب والإعلامي جمال القحطاني أن المملكة تعيش حراكاً رياضياً غير مسبوق على الصعد كافة، لعل آخرها استضافتها جائزة سباق السعودية الكبرى “STC للفورمولا 1” للعام 2023م، وكانت قد شهدت عدداً من المناسبات الرياضية البارزة.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض”، بعنوان “نقلة رياضية”: “أصبح دوري كرة القدم السعودي مسابقة جاذبة لنجوم الكرة حول العالم، حيث أضحت السعودية قبلة للأحداث الرياضية الكبرى، كما وباتت تسير بخطى واثقة نحو المنافسة العالمية في مجال الرياضة”.

وتابع الكاتب أن المشروع الذي أقره مجلس الشورى سيكون نقلة هائلة، سترسخ بلا شك المكانة العالمية للرياضة السعودية.. وإلى نص المقال:

مشروع نظام الرياضة

يأتي إقرار مجلس الشورى لمشروع نظام الرياضة ليكمل الجزء الناقص من مشروع النهضة الرياضية الكبرى التي باتت تعيشها المملكة، أسوة ببقية المجالات التي شهدت في السنوات الأخيرة نجاحات غير مسبوقة، حولت المملكة إلى وجهة عالمية على جميع الصعد، سياسية واقتصادية ورياضية وثقافية وفنية، وغيرها من الجوانب.

مشروع النظام الجديد يتسم بالشمولية، وتغطيته عناصر منظومة العمل الرياضي كافة، بدءاً من تشجيع ممارسة الرياضة مجتمعياً بما يسفر عنه من تحسين الحالة الصحية والنفسية لأفراد المجتمع، مروراً بضبط الإجراءات التنظيمية الناظمة لقطاع الرياضة وحوكمته، وتعزيز الشفافية، والحد من الممارسات غير المشروعة، وصولاً إلى جانب شديد الأهمية وهو تنمية روح المنافسة الشريفة، ومواجهة التعصب الرياضي، وهو جانب ينطوي على ضرورة قصوى، لما يمكن أن يؤدي إليه تصاعد التعصب الرياضي من تداعيات عنيفة، سواء على صعيد المنافسات الرياضية ذاتها، أو عبر إثارة الانقسامات بين متابعي النشاط الرياضي، وخلق حالة من التنافر داخل المجتمع.

كبح جماح التعصب

ويؤمل أن يعمل هذا النظام على كبح التعصب على صعيد الإعلام الرياضي، وفي وسائل التواصل الاجتماعي، التي باتت مؤخراً تشهد حالة من الانحدار الأخلاقي، والتهافت القيمي، وسادت لغة هابطة لا تليق بقيمة الإعلام ومن ينتسب إليه، الأمر الذي يعزز حالة الاحتقان لاسيما لدى النشء، وما يمكن أن يؤدي إليه من تداعيات سلبية اجتماعياً.

تعيش المملكة حراكاً رياضياً غير مسبوق على الصعد كافة، لعل آخرها استضافتها جائزة سباق السعودية الكبرى “STC للفورمولا 1” للعام 2023م، وكانت قد شهدت عدداً من المناسبات الرياضية البارزة، كما وأصبح دوري كرة القدم السعودي مسابقة جاذبة لنجوم الكرة حول العالم، حيث أضحت السعودية قبلة للأحداث الرياضية الكبرى، كما وباتت تسير بخطى واثقة نحو المنافسة العالمية في مجال الرياضة، والمشروع الذي أقره مجلس الشورى سيكون نقلة هائلة، سترسخ بلا شك المكانة العالمية للرياضة السعودية.