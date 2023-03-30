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تعتبرها موسكو أولوية لبسط نفوذها على دونباس

حرب شرسة في باخموت والروس يعلنون تطويقها قريبًا

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٠ مساءً
حرب شرسة في باخموت والروس يعلنون تطويقها قريبًا
المواطن - فريق التحرير

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تشهد مدينة باخموت قتالًا شرسًا بين طرفي الصراع في أوكرانيا، خصوصاً وأن روسيا جعلت من السيطرة عليها أولوية في استراتيجيتها لبسط نفوذها على كامل منطقة دونباس.

من جهته، أعلن رئيس منطقة دونيتسك الموالي لروسيا فيتالي خوتسينكو عبر حسابه بـ تيلغرام، اليوم الخميس، أن تطويق المدينة الاستراتيجية بالكامل بات قريباً جداً، منوهًا إلى أن القوات الروسية تتقدم في المنطقة إلى حد كبير، بحسب “العربية”.

تقدم روسي

جاءت تصريحات خوتسينكو، في الوقت الذي اعترفت فيه أوكرانيا بالتقدم الروسي، حيث أعلنت كييف أن القوات الروسية حققت بعض المكاسب داخل باخموت شرق البلاد، لكنها لفتت إلى أن موسكو حصدت مكاسبها الأخيرة مقابل ثمن باهظ في الأرواح، وسط تلميحها بإمكانية شنّ هجوم مضاد.

قتال باخموت

تأتي هذه التطورات على وقع قتال شرس تشهده باخموت القابعة في شرق أوكرانيا، حيث تستهدفها روسيا منذ أشهر للسيطرة عليها.

يشار إلى أن المدينة تحوّلت منذ أسابيع عدة إلى ساحة لأشرس المعارك، فيما هجرها معظم سكانها، لاسيما أن موسكو تتمسك بالسيطرة عليها، معتبرة أن تحقيق هذا الهدف سيحدث فجوة في الدفاعات الأوكرانية.

ويشكل الوصول الروسي إلى المدينة أيضا خطوة نحو الاستيلاء على منطقة دونباس الصناعية بأكملها والتي تمثل هدفا رئيسياً للقوات الروسية منذ انطلاق الحرب في 24 فبراير من العام الماضي.

 

 

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