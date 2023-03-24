Icon

البايرن يستعد للإعلان عن التعاقد مع توخيل Icon إيلون ماسك وترامب ضحايا احتيال شركة بلوك  Icon أفضل 4 مدافعين في دوري روشن بعد الجولة الـ21 Icon كريستيان جوانكا الأكثر تسديدًا Icon أطعمة ينصح بتناولها في وجبة السحور لتجنب العطش Icon توقعات بهطول أمطار أعلى من المعدل في رمضان Icon جهود مكثفة لرجال المرور خلال وقت صلاة الجمعة في الحرم المكي Icon خروف وقفة .. أبرز عادات الشعوب في استقبال رمضان Icon المنتخب المصري يسعى لمواصلة تفوقه على مالاوي Icon مانشستر سيتي قد يفقد هالاند ضد ليفربول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
كان يتحدث عن إصلاح نظام التقاعد

حركة لـ ماكرون تحت الطاولة خلال لقاء تلفزيوني تثير جدلًا واسعًا

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٠ مساءً
حركة لـ ماكرون تحت الطاولة خلال لقاء تلفزيوني تثير جدلًا واسعًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جدلًا في بلاده بعدما خلع ساعة من معصمه أثناء حديثه عن إصلاح نظام التقاعد خلال لقاء تلفزيوني كان يبث على الهواء مباشرة.

حركة لـ ماكرون تحت الطاولة خلال لقاء تلفزيوني تثير جدلًا واسعًا

السبب وراء خلع الساعة

ولفتت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى أن ماكرون ظهر في بداية المقابلة وهو يرتدي ساعة قيل إن سعرها يبلغ 80 ألف يورو، قبل أن يخلعها تحت الطاولة أثناء حديثه عن قانون التقاعد المثير للجدل والذي تسبب في موجة عارمة من الاحتجاجات في أنحاء البلاد.

ومن جانبهم، أوضح مقربون من ماكرون لوسائل إعلام، أنه بخلاف ما أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي، لم يخلع الرئيس ساعته من أجل إخفائها ولكن لأنه ضربها بقوة على الطاولة، وأنه سمع بوضوح صوت ساعته وهي تطرق على الطاولة قبل ثوان قليلة من أن يقرر إزالتها.

حركة لـ ماكرون تحت الطاولة خلال لقاء تلفزيوني تثير جدلًا واسعًا

ماركة ساعة ماكرون

كما أصر محيط ماكرون على أن الساعة التي يرتديها الرئيس، هي من طراز BRV192 من Bell & Ross بتصميم يتضمن شعار النبالة الخاص برئاسة الجمهورية، وقيمتها حوالي 2000 يورو وليس 80 ألف يورو، وأن الرئيس كان يرتديها بانتظام منذ أكثر من عام ونصف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المملكة تشارك الكويت احتفالها بذكرى الاستقلال والتحرير
السعودية اليوم

المملكة تشارك الكويت احتفالها بذكرى الاستقلال والتحرير

السعودية اليوم
السعودية تطعن على حكم قضائي أمريكي بشأن بطولة الغولف LIV
السعودية اليوم

السعودية تطعن على حكم قضائي أمريكي بشأن...

السعودية اليوم
إحصائية تُحفز الاتحاد ضد الفتح
آخر الاخبار

إحصائية تُحفز الاتحاد ضد الفتح

آخر الاخبار
صندوق التنمية السياحي يعلن بدء التقديم في برنامج علو السياحة 2023 للجنسين
حصاد اليوم

صندوق التنمية السياحي يعلن بدء التقديم في...

حصاد اليوم
التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الفتح
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الفتح

الرياضة
الربيعة يدعو لإشراك القطاع الخاص في تمويل العمل الإنساني
السعودية اليوم

الربيعة يدعو لإشراك القطاع الخاص في تمويل...

السعودية اليوم
برعاية الملك سلمان.. إقامة حفل جائزة الملك فيصل الاثنين المقبل
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان.. إقامة حفل جائزة الملك...

السعودية اليوم
حريق ضخم يلتهم ألفي ملجأ في بنجلاديش
العالم

حريق ضخم يلتهم ألفي ملجأ في بنجلاديش

العالم