حركة لـ ماكرون تحت الطاولة خلال لقاء تلفزيوني تثير جدلًا واسعًا

أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جدلًا في بلاده بعدما خلع ساعة من معصمه أثناء حديثه عن إصلاح نظام التقاعد خلال لقاء تلفزيوني كان يبث على الهواء مباشرة.

السبب وراء خلع الساعة

ولفتت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى أن ماكرون ظهر في بداية المقابلة وهو يرتدي ساعة قيل إن سعرها يبلغ 80 ألف يورو، قبل أن يخلعها تحت الطاولة أثناء حديثه عن قانون التقاعد المثير للجدل والذي تسبب في موجة عارمة من الاحتجاجات في أنحاء البلاد.

C'est finalement l'image de cette interview #Macron13h : Au moment de parler des "smicards" qui n'ont "jamais autant gagné de pouvoir d'achat", il retire discrètement sa jolie montre de luxe, sous la table. Cet homme est une farce. #Greve23mars pic.twitter.com/DvhreQ0S3n — Clémence Guetté (@Clemence_Guette) March 23, 2023

ومن جانبهم، أوضح مقربون من ماكرون لوسائل إعلام، أنه بخلاف ما أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي، لم يخلع الرئيس ساعته من أجل إخفائها ولكن لأنه ضربها بقوة على الطاولة، وأنه سمع بوضوح صوت ساعته وهي تطرق على الطاولة قبل ثوان قليلة من أن يقرر إزالتها.

ماركة ساعة ماكرون

كما أصر محيط ماكرون على أن الساعة التي يرتديها الرئيس، هي من طراز BRV192 من Bell & Ross بتصميم يتضمن شعار النبالة الخاص برئاسة الجمهورية، وقيمتها حوالي 2000 يورو وليس 80 ألف يورو، وأن الرئيس كان يرتديها بانتظام منذ أكثر من عام ونصف.