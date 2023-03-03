حريق ضخم بإندونيسيا يودي بحياة 10 أشخاص وإصابة العشرات

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وثق مقطع فيديو لقطات لاندلع حريق هائل داخل مستودع للوقود في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، الجمعة؛ ما أسفر عن مصرع 13 شخصًا على الأقل وإصابة عشرات آخرين، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأعلنت وسائل إعلام محلية، أن الحريق اندلع في مستودع للوقود مملوك لشركة “برتامينا” المملوكة للدولة، في بلومبانج كوجا بجاكرتا الشمالية، فيما اضطرت الشرطة إلى إجلاء المئات من السكان المجاورين لمستودع الوقود.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة جاكرتا بوست: إن السلطات دفعت بالعشرات من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وسط حالة من الهلع والفزع بين سكان المنطقة بسبب تصاعد ألسنة اللهب لعشرات الأمتار فوق الأرض.
وأضاف مركز الاتصال بمحطة الإطفاء الرئيسية في جاكرتا، أنه أرسل 51 وحدة إطفاء إلى منطقة بلومبانج.