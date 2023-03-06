حريق ضخم بمطار شيراز جنوب إيران

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كشفت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء الاثنين، عن اندلاع حريق واسع النطاق بمطار مدينة شيراز الدولي، في جنوب إيران.
واندلع حريق هائل مساء الاثنين في المطار، وفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني “صدا وسيما”.
وتابع رئيس هيئة الإطفاء والسلامة في بلدية شيراز هادي عيدي بور، احترق الطابق الثاني بقسم الرحلات الخارجية في المطار كما حوصر بعض الموظفين في المكان.
واسترسل: “عملية الإنقاذ جارية وسيتم عرض مزيد من المعلومات حول هذا الأمر”، مضيفاً أنه “بسبب احتجاز عدد من الأفراد في الطوابق العليا، تم إرسال فرق مكافحة الحرائق المكونة من 6 مركبات تشغيلية على الفور إلى مكان الحادث”.