توقعات بموجة برد قادمة: لا يغركم الدفء المعاش حريق ضخم يلتهم ألفي ملجأ في بنجلاديش باريس سان جيرمان يحدد سعرًا خرافيًا لبيع مبابي توقعات باستمرار الأمطار والأتربة المثارة حتى نهاية الأسبوع المقبل وزيرة خارجية ألمانيا تقع بموقف محرج في الهند البنك المركزي يعلن مواعيد العمل في رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى لاجئو أوكرانيا يعيشون حياة الأثرياء في النمسا السجن 10 سنوات لمن يبيع مستحضرًا صيدلانيًا مغشوشًا التشكيل الرسمي لـ مباراة ليفربول ضد مان يونايتد تكليف إبراهيم آل رزحان الغامدي وكيلاً لإمارة المدينة المنورة
التهم الحريق الهائل، الذي وقع اليوم الأحد في بنجلاديش، ألفي ملجأ مما تسبب في نزوح 12 ألف شخص من منازلهم. ولكن تم السيطرة علي الحريق.
وأفادت التقديرات، أن حوالي 12 ألف شخص، الذين هرب معظمهم بسبب العنف في ميانمار المجاورة، قد دمرت مساكنهم. ولم يتضح بعد سبب الحريق ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. حسبما ذكرت “بي بي سي”.
وأفاد مسؤول، أن الحريق انتشر بسرعة في الملاجئ المصنوعة من الخيزران والقماش المشمع.
وذكر مفوض اللاجئين في بنجلاديش ميجانور الرحمن لوكالة “فرانس برس”، أن “حوالي ألفي ملجأ احترق، مما ترك حوالي 12 ألفًا من مواطني ميانمار النازحين قسرًا بلا مأوى.
وأردف، أنه تمت السيطرة على الحريق في غضون ثلاث ساعات، لكن تم تدمير ما لا يقل عن 35 مسجدًا و21 مركزًا تعليميًا للاجئين.
وتابع هروسيكيش هاريتشاندان من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لـ “بي بي سي” أن هناك “أضرارًا جسيمة” للمخيم.
وأكمل، أن الخدمات الأساسية مثل مراكز المياه ومرافق الاختبار تأثرت أيضًا.