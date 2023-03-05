حريق ضخم يلتهم ألفي ملجأ في بنجلاديش

التهم الحريق الهائل، الذي وقع اليوم الأحد في بنجلاديش، ألفي ملجأ مما تسبب في نزوح 12 ألف شخص من منازلهم. ولكن تم السيطرة علي الحريق.

12 ألف شخص

وأفادت التقديرات، أن حوالي 12 ألف شخص، الذين هرب معظمهم بسبب العنف في ميانمار المجاورة، قد دمرت مساكنهم. ولم يتضح بعد سبب الحريق ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. حسبما ذكرت “بي بي سي”.

وأفاد مسؤول، أن الحريق انتشر بسرعة في الملاجئ المصنوعة من الخيزران والقماش المشمع.

ألفا ملجأ

وذكر مفوض اللاجئين في بنجلاديش ميجانور الرحمن لوكالة “فرانس برس”، أن “حوالي ألفي ملجأ احترق، مما ترك حوالي 12 ألفًا من مواطني ميانمار النازحين قسرًا بلا مأوى.

وأردف، أنه تمت السيطرة على الحريق في غضون ثلاث ساعات، لكن تم تدمير ما لا يقل عن 35 مسجدًا و21 مركزًا تعليميًا للاجئين.

أضرار جسيمة

وتابع هروسيكيش هاريتشاندان من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لـ “بي بي سي” أن هناك “أضرارًا جسيمة” للمخيم.

وأكمل، أن الخدمات الأساسية مثل مراكز المياه ومرافق الاختبار تأثرت أيضًا.