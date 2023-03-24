حريق ضخم يلتهم سوقًا لبيع فوانيس رمضان في مصر

شب حريق ضخم في شادر لبيع الفوانيس وهدايا شهر رمضان، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية، وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير البحث الجنائي بورود بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق ضخم في أحد الشوادر لبيع الفوانيس.

تفاصيل الحريق

ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، انتقلت قوات الحماية المدنية، وقوات الشرطة لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحري تبين نشوب حريق ضخم في شادر لبيع الفوانيس الموجود بين شارع مجمع المحاكم وكوبري سندوب.

ولفتت التحريات الأولية، إلى أن نشوب الحريق جاء نتيجة ماس كهربائي، وتم الدفع بسيارات من الحماية المدنية وجاري السيطرة على الحريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتحويله للنيابة العامة لإعمال شؤونها ومباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.