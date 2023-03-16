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أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين

حريق وانفجار في مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٦ مساءً
حريق وانفجار في مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
المواطن - فريق التحرير

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أفاد المكتب الصحفي للدائرة الرئيسية لوزارة الطوارئ في مقاطعة روستوف، اليوم الخميس، باندلاع حريق في مبنى دائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في المقاطعة بمدينة روستوف على نهر الدون.

وأسفر الحريق عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين إصابات بالغة.

و بدأ الحريق في أحد المستودعات بعد سماع دوي انفجار، ولم يتم تحديد أسباب الحريق حتى الآن

وفي وقت سابق، نقلت وكالة “تاس” عن مصدر في خدمة الطوارئ المحلية أن حريقًا اندلع في مبنى دائرة حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بمدينة روستوف على نهر الدون. وتابعت أنه يتم حاليًا تحديد مساحة الحريق.

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