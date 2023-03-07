حساب الفتح يوجه رسالة مثيرة لـ الهلال بعد الفوز

وجه حساب نادي الفتح في “تويتر” رسالة مثيرة إلى نادي الهلال، وذلك بعد خسارة الأخير من النموذجي بنتيجة هدفين لهدف أمس في الجولة الـ18 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

تعليق حساب الفتح

وقال حساب النموذجي عبر “تويتر” : ” معليش يا وصيف العالم، عايدي كلا واحد”.

وكان النموذجي هزم نادي الهلال بنتيجة هدفين لهدف، في الجولة الـ18 بين الفريقين، حيث سجل اللاعب الإسباني كريستيان تيو وخالد الغنام هدفي النموذجي، بينما سجل صالح الشهري الهدف الوحيد لـ أزرق الرياض.

مدرب الفتح يكسر عقدة الهلال

ونجح المدرب اليوناني جيورجوس دونيس مدرب الفتح في إنهاء عقدته أمام نادي الهلال بعد الفوز أمس، حيث خسر دونيس أمام الهلال مرتين واحدة كانت في جولة الإياب بالموسم الماضي وفي جولة الذهاب الموسم الحالي في الدوري السعودي للمحترفين.

كما نجح النموذجي ولأول مرة في دوري المحترفين بالفوز على الهلال في موسمين متتاليين على أرض الهلال في الرياض، حيث فاز النموذجي في جولة الذهاب بالموسم الماضي في الرياض، وانتصر أيضًا في الموسم الحالي بالرياض.

ويستعد النموذجي لمواجهة نادي أبها في الجولة العشرين يوم الجمعة المقبلة، بينما يواجه الهلال فريق التعاون في الجولة ذاتها أيضًا يوم الجمعة.