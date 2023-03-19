حساب المواطن: أفصحوا عن العوائد المالية للعقار

شدد برنامج حساب المواطن، على المواطنين بضرورة الإفصاح عن العوائد المالية للعقار حال انطباق شروط الأهلية في البرنامج.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث قال الحساب: في حال وجود عقد إلكتروني باسمه كمؤجر لابد من الإفصاح عن العوائد المالية للعقار في حسابه، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا).

دعم مارس

وأودع برنامج حساب المواطن، 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس الجاري للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 152 مليار ريال، منها أكثر من ملياري ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأضاف أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالًا.

عدد أرباب الأسر

وأوضح الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 79%، وبلغ عدد التابعين 8.5 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 580 ألف مستفيد، مشكلين 21% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.