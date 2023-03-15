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حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على دفعة مارس

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢١ مساءً
حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على دفعة مارس
المواطن - فريق التحرير

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أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 64 لشهر مارس 2023.

رفع طلبات الاعتراض

وأوضح برنامج حساب المواطن، عبر “تويتر”، أنه يمكن رفع طلبات الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن.

دعم دفعة مارس

وكان البرنامج قد أودع في وقت سابق، مبلغ 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

 

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