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أكد أهمية تحديث البيانات

حساب المواطن يحدد طريقة إضافة الدخل العقاري

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٨ مساءً
حساب المواطن يحدد طريقة إضافة الدخل العقاري
المواطن - فريق التحرير

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حدد برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، آلية وطريقة إضافة الدخل العقاري في الحساب، مؤكدا على أهمية تحديث البيانات باستمرار.

عوائد الأصول العقارية

وقال حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لا بد من الإفصاح عنها في حسابك، واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل (عوائد عقارية)، وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن.

ضوابط صرف الدعم

في سياق متصل، أوضح برنامج حساب المواطن، أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار ” دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم “.

ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية portal.ca.gov.sa‎

دعم شهر مارس

وأودع برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس الجاري للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 152 مليار ريال، منها أكثر من ملياري ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأضاف أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالًا.

عدد أرباب الأسر

وأوضح الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 79%، وبلغ عدد التابعين 8.5 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 580 ألف مستفيد، مشكلين 21% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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