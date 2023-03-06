حساب المواطن يوضح الإجراءات المطلوبة حال انتهاء المستندات

أكد برنامج حساب المواطن، أهمية حذف المرفقات أو المستندات المنتهية أو المرفوضة وإرفاق مستندات سارية الصلاحية.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر خدمة المستفيدين، على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية التعامل مع المستندات المنتهية أو المرفوضة.

وأجاب برنامج حساب المواطن: حياك الله ، في حال كانت حالة المستند السابق “منتهي” أو “مرفوض” يلزمك حذفه من خلال الخطوات التالية:

5 خطوات لإرفاق وحذف المستندات

– الدخول على حساب المستفيد

– تفاصيل الطلب

– إدارة المرفقات

– حذف المرفق

– إرفاق مستند ساري الصلاحية.

وأكد برنامج حساب المواطن، أهمية إرفاق مستندات سارية الصلاحية حتى لا تتأثر أهلية واستحقاق المستفيد.