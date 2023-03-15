حساب المواطن يوضح المقصود بـ التابع المُعال

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، المقصود بالتابع المُعال ضمن فئات التابعين للمستفيد الرئيسي من دعم البرنامج.

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ردًا على أسئلة أحد المتابعين، أن التابع المُعال يقصد به، التابعين الذين يكون لرب الأسرة المتقدم حق ولايتهم أو احتضانهم قانونيًا.

ولفتت إلى أنه بإمكان الأرملة التسجيل وإضافة التابعين، وإرفاق المستندات المطلوبة وهي :(صك حصر ورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائل).

دفعة مارس

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 152 مليار ريال، منها أكثر من ملياري ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأضاف أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالاً.

عدد أرباب الأسر

وأوضح الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 79%، وبلغ عدد التابعين 8.5 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 580 ألف مستفيد، مشكلين 21% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.