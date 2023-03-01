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يقصد أسرة من به جنون أو قصور عقلي

حساب المواطن يوضح المقصود بـ عائلة فاقد الأهلية

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ صباحاً
حساب المواطن يوضح المقصود بـ عائلة فاقد الأهلية
المواطن - فريق التحرير

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كشف برنامج حساب المواطن المقصود بعبارة “عائلة فاقد الأهلية” وآلية إضافة عائل الأسرة كتابع من خلال التسجيل للحصول على الدعم.

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” في ردها على استفسار أحد المتابعين بموقع “تويتر”، أن المقصود بعائلة فاقد الأهلية هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي، ويتم إضافة رب الأسرة كتابع في حال اختيار فئة العائل “عائل الأسرة فاقد أهلية”.

وأشارت إلى ضرورة إرفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية، وذلك في حالة إضافة رب الأسرة عائلاً لها.

تقديم دفعة مارس

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تقديم موعد صرف دفعة شهر مارس للمستفيدين بالبرنامج، ليكون يوم الخميس الموافق 9 مارس بدلًا من يوم 10؛ لأنه يوافق يوم الجمعة وهو إجازة رسمية.

يذكر أنه يتم صرف دعم حساب المواطن يوم 10 من الشهر الميلادي، إذا لم يصادف ذلك الموعد إجازة رسمية، ونظرًا لأن يوم 10 هذا الشهر يوافق يوم الجمعة؛ لذا تم تبكير صرف دعم حساب المواطن ليوم واحد.

 

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