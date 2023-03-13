حساب المواطن: 3 خطوات للإفصاح عن عوائد الأصول العقارية

كشف برنامج حساب المواطن، عن مدى تأثير العوائد من الأصول العقارية، على الدعم المقدم من البرنامج.

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر رسمها الرسمي بموقع “تويتر” ردًا على استفسارات أحد المتابعين، أنه في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لا بد من الإفصاح عنها.

خطوات الإفصاح عن العوائد

– اختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك.

– كتابة مصدر الدخل (عوائد عقارية).

ـ سيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن.

دفعة مارس

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 152 مليار ريال، منها أكثر من ملياري ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأضاف أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالاً.

عدد أرباب الأسر

وأوضح الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 79%، وبلغ عدد التابعين 8.5 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 580 ألف مستفيد، مشكلين 21% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.