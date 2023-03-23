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حساب المواطن: 4 قنوات لخدمة المستفيدين طوال شهر رمضان

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٠ مساءً
حساب المواطن: 4 قنوات لخدمة المستفيدين طوال شهر رمضان
المواطن - فريق التحرير

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كشف برنامج “حساب المواطن” عن 4 قنوات لخدمة المستفيدين في شهر رمضان، والتفاعل معهم بسهولة ويسر، والإجابة عن تساؤلاتهم.

قنوات خدمة المستفيدين

وقال البرنامج إن القنوات الأربع هي:

1- البوابة الإلكترونية (ca.gov.sa).

وفي هذا السياق، أوضح البرنامج أن البوابة تعمل على مدار الساعة.

2- مركز الاتصال (19912).

3- خدمة المستفيدين على تويتر ( يعمل من الأحد للخميس من 9 صباحًا وحتى 5 مساء ومن 8 مساء حتى 1 صباحًا فيما عدا الجمعة والسبت من 1 مساء حتى 5 مساء ومن 8 مساء حتى 1. صباحًا).

4 – صوتك مسموع (خدمة على مدار الساعة تهدف إلى تحقيق تطلعات المستفيدين لرفع جودة الخدمة).

ضوابط صرف الدعم

في سياق متصل، أوضح برنامج حساب المواطن، أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار ” دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم “.

ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية portal.ca.gov.sa‎

دعم شهر مارس

وأودع برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس الجاري للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 152 مليار ريال، منها أكثر من ملياري ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأضاف أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالًا.

عدد أرباب الأسر

وأوضح الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 79%، وبلغ عدد التابعين 8.5 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 580 ألف مستفيد، مشكلين 21% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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