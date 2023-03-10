حسم مصير بنزيما من المشاركة بـ مباراة الريال ضد إسبانيول

حسم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، مصير المهاجم الفرنسي كريم بنزيما حول المشاركة في مباراة الريال ضد إسبانيول غدًا في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد: ” بنزيما لن يشارك في لقاء إسبانيول بعد أن تعرض لضربة في كاحله، وسيكون جاهزًا لمواجهة ليفربول الأربعاء القادم في دوري أبطال أوروبا، صحيح أن إصابته مقلقة لي لكن الأهم هو أن يتعافى”.

وأضاف أنشيلوتي: ” لا أعلم مستقبل بنزيما مع الفريق سنرى ما سيحدث غدًا”.

الريال ضد إسبانيول

وستقام مباراة الريال ضد إسبانيول غدًا في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة كما ستُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , BEIN SPORTS 2 FR , MAX SPORT 4 HD , BEIN SPORTS CONNECT.

وقبل مباراة الغد، يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، أما نادي إسبانيول فمتواجد في المركز الـ13 برصيد 27 نقطة.

وسيكون التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد مكونًا من: “كورتوا، ميليتاو، كارفخال، روديجر، كامافينجا، توني كروس، تشواميني، مودريتش، فينسيوس جونيور، فالفيردي، رودريجو”.

مباريات الجولة الـ25

وتُفتتح مباريات الجولة الـ25 من الليجا الإسبانية اليوم بإقامة مباراة قاديش وخيتافي في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.

وفي الغد، يلعب إلتشي ضد بلد الوليد في السادسة والربع مساءً، سيلتا فيجو ضد رايو فاليكانو في الثامنة والنصف مساءً، فالنسيا ضد أوساسونا في الـ11 مساءً.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ25 بعد غد الأحد بإقامة 4 مباريات وهم ” ريال مايوركا ضد ريال سوسيداد، إشبيلية ضد ألميريا، فياريال ضد ريال بيتيس، أتلتيك بيلباو ضد برشلونة”.

وتُختتم مباريات الجولة الاثنين المقبل بإقامة مباراة جيرونا ضد أتلتيكو مدريد في الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.