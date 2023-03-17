حسم مصير سالم الدوسري من المشاركة في مباراة الاتفاق

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يستعد النجم سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال، للمشاركة غدًا في مباراة الاتفاق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وشارك الدوسري في التدريبات الجماعية اليوم، وذلك بعد إنهائه برنامجه التأهيلي.
وتُختتم غدًا السبت مباريات الجولة الـ21 من دوري روشن للمحترفين بإقامة 4 مباريات.
المباراة الأولى ستكون بين فريقي الفتح والاتحاد وتنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.
وتنطلق مباريات “الهلال ضد الاتفاق، النصر ضد أبها، الرائد ضد الشباب” في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.
ويلعب الهلال مع الاتفاق في الملز، بينما يلعب النصر ضد أبها في مرسول بارك، ويلعب الرائد مع الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.