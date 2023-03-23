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خلال فترة الانتقالات الصيفية

حسم موقف تاليسكا من الانتقال لفلامنجو

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٩ مساءً
حسم موقف تاليسكا من الانتقال لفلامنجو
المواطن - فريق التحرير

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حسم نجم فريق النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا موقفه من العرض المقدم إليه من فلامنجو، للانضمام إلى صفوف في الميركاتو الصيفي.

تاليسكا مستمر النصر

ولفتت صحيفة aksam التركية، إلى أن نادي فلامنجو فشل في التعاقد مع تاليسكا، حيث أجرى اتصالات عديدة باللاعب البرازيلي خلال الفترة الماضية، إلا أنها لم تُكلل بالنجاح، ليتأكد استمراره مع النصر.

تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

ويُعد تاليسكا من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ونجح في تسجيل 14 هدفًا بدوري روشن السعودي، ويحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف نجم الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله صاحب الـ15 هدفًا.

تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

النصر في دوري روشن

على الجانب الآخر، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات دوري روشن السعودي بمواجهة نظيره العدالة، يوم 4 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ22.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 49 نقطة، من الفوز في 15 مباراة، والتعادل 4 مرات، وخسر مواجهتين.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC
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