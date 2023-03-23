حسم موقف تاليسكا من الانتقال لفلامنجو

حسم نجم فريق النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا موقفه من العرض المقدم إليه من فلامنجو، للانضمام إلى صفوف في الميركاتو الصيفي.

تاليسكا مستمر النصر

ولفتت صحيفة aksam التركية، إلى أن نادي فلامنجو فشل في التعاقد مع تاليسكا، حيث أجرى اتصالات عديدة باللاعب البرازيلي خلال الفترة الماضية، إلا أنها لم تُكلل بالنجاح، ليتأكد استمراره مع النصر.

ويُعد تاليسكا من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ونجح في تسجيل 14 هدفًا بدوري روشن السعودي، ويحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف نجم الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله صاحب الـ15 هدفًا.

النصر في دوري روشن

على الجانب الآخر، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات دوري روشن السعودي بمواجهة نظيره العدالة، يوم 4 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ22.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 49 نقطة، من الفوز في 15 مباراة، والتعادل 4 مرات، وخسر مواجهتين.