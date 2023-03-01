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إصابة أكثر من 108 آلاف شخص

حصيلة ضحايا زلزال تركيا ترتفع لـ 51 ألف قتيل

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ صباحاً
حصيلة ضحايا زلزال تركيا ترتفع لـ 51 ألف قتيل
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء، أن عدد القتلى في تركيا جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد الشهر الماضي ارتفع إلى 45089، ليرتفع العدد الإجمالي لقتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى حوالي 51 ألفًا.

عدد الإصابات

كما تسبب الزلزال والهزات القوية اللاحقة في إصابة أكثر من 108 آلاف شخص في تركيا وإيواء الملايين في خيام أو سعيهم للانتقال إلى مدن أخرى.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة بناء المنازل في غضون عام، لكن الأمر سيستغرق عدة أشهر قبل أن يتمكن الآلاف من مغادرة الخيام أو السكن داخل حاويات بضائع والطوابير اليومية للحصول على الطعام والانتقال إلى مساكن دائمة.

انتخابات الرئاسة

ومن المقرر أن يلقي أردوغان خطابًا أمام النواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان اليوم، مع التركيز على الزلزال والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

والانتخابات من المقرر إجراؤها بحلول يونيو وتشكل أكبر تحد سياسي يواجه أردوغان في فترة حكمه التي استمرت عقدين.

أسوأ كارثة

وفر نحو مليونين من المنطقة التي تعرضت لأكثر من 11 ألف هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول. ووقع أكثر من 160 ألف مبنى تركي بما يضم 520 ألف شقة، وهي الكارثة الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث.

وأقامت تركيا أكثر من 350 ألف خيمة، مع إنشاء مدن من الخيام في 332 مكانًا في جميع أنحاء المنطقة، وتم إنشاء مساكن من الحاويات في 162 مكانًا.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الثلاثاء، إن المنظمة ستدعم أنقرة في استجابتها للزلزال.

 

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