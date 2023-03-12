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يتم تدريبها وإعدادها وتسليتها باللعب والمرح

حضانة لخدمة ورعاية الكلاب بالأردن خوفًا عليها من الاكتئاب

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
حضانة لخدمة ورعاية الكلاب بالأردن خوفًا عليها من الاكتئاب
المواطن - فريق التحرير

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حرصت حضانة خاصة بالكلاب في الأردن، على رعايتها وخدمتها خوفًا عليها من الكآبة.

يتم جمعها صباحًا

وأفاد وزير الردايدة، أحد القائمين على الحضانة، بأنه يتم تقديم خدمة للكلاب كالمدرسة، مضيفًا أنه يتم جمعها صباحًا، وتدريبها التدريبات الأساسية، وإعادتها إلى منازلها في المساء.

وكشف الردايدة أن الحضانة تقدم خدماتها حاليًا لنحو 40 كلبًا، وتعتمد كلفة تقديم هذه الخدمات للكلاب على مكان إقامة مالكيها، مشيرًا إلى أنها ليست ثابتة، وتتراوح من 150 دينارًا إلى 200 دينار.

تسليتها باللعب والمرح

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، أشار الردايدة، إلى أن مدربين اثنين يعملان على تدريب الكلاب وإعدادها وتسليتها باللعب والمرح منذ نحو عامين.

ووفق حسابات الحضانة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها تقدم خدمات رعاية متنوعة للحيوانات الأليفة، ومنها بيع الطعام الخاص بها والمعد يدويًا، إضافة إلى تدريبها على الصعود، والمشي، والعناية النهارية، وتقدم خدمات الطب البيطري، والاحتواء، والنقل من وإلى الحضانة.

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