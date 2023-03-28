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حضور لافت للمأكولات الشعبية بالباحة في رمضان

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٧ مساءً
حضور لافت للمأكولات الشعبية بالباحة في رمضان
المواطن - واس

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سجلت المأكولات الشعبية بمنطقة الباحة حضورها في شهر رمضان المبارك، لاسيما أنها عادات وموروث اجتماعي تتزين بهما مائدتا الإفطار والسحور طيلة هذا الشهر، التي ترسخت في ذاكرة كبار السن وتناقلها الأبناء، ومنها السمبوسة والشوربة واللقيمات وكيكة الدخن.

تزيين المائدة

ويحرص البعض على تزيين سفرته الرمضانية بالخبزة والمرق والقرصان والمخاويض والمشاريق التي يصحبها اللبن والسمن والقهوة والقشر وغيرها, في حين لاتخلوا السفرة من الفواكه مثل المشمش والخوخ والبخارى والعنب والتين بنوعية البري والشوكي والموز البلدي والكمثرى والعديد من الأنواع الأخرى من الفواكه التي تنتجها مزارع المنطقة.

شوربة البوسن

وتبرز شربة البوسن “العدس” التي تعد من حبوب البوسن المنتشر زراعتها بالمنطقة، حيث يجفف في الشمس بعد الحصاد ثم يفرك حتى تستخرج الحبوب منه, وعادة ما يجري طحنه لاستخدامه مع بعض أنواع الخبزة أو العصيدة أو العيش.

جدير بالذكر أن الأكلات الشعبية في منطقة الباحة تعتمد في الغالب على المحاصيل الزراعية كون المنطقة من المناطق الزراعية الخصبة وذلك بواسطة مدرجاتها الزراعية ومصاطبها الخضراء التي تعد بمثابة سلة الغذاء والمصدر الأساسي لأهالي المنطقة.

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